الأعلى للإعلام: انتخابات الشيوخ تؤكد أن مصر تقف على أرض صلبة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الانتخابات النزيهة من أهم ثمار ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، لافتًا إلى أن تزوير الانتخابات كان من الموروثات قبل 25 يناير.وأضاف جبر، خلال حواره مع ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية "ام بي سي مصر2"، أن المرأة المصرية وكبار السن هم الذين يشعرون بقيمة البلد، ويحرصون على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ما تم إنجازه من مشروعات قومية في مصر خلال السنوات الماضية لم يحدث في قرون، مشددًا على أن مصر الآن تقف على أرض صلبة رغم الأزمات التي يمر بها العالم اجمع، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل هذه الظروف يؤكد ذلك.وأوضح جبر، أن هناك ضوابط للعملية الانتخابية يتم تطبيقها بكل حسم تتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.