أول مأذونة تصوت في انتخابات الشيوخ: «جبت عيلتي كلها معايا»

أدلت أمل سليمان، أول مأذونة سيدة بمصر والوطن العربي، قبل قليل، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنتها الانتخابية، بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية.وأكدت سليمان، خلال الإدلاء بصوتها، أنها حرصت على اصطحاب أسرتها "زوجها ونجلتيها أمنية وإسراء"، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.