بدء المؤتمر الصحفي لـ«عمليات تنسيقية شباب الأحزاب»

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرًا صحفيًا؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.وقالت شيماء عبدالإله المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تتم متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني من خلال متابعي التنسيقية الموجودين في عدد من اللجان المختلفة.وأكدت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات التنسيقية، أنه تلاحظ خلال فعاليات اليوم الأول مشاركة الشباب بشكل ملحوظ في العملية الانتخابية.وأشارت إلى أن غرفة العمليات سجلت عددًا من الخروقات الدعاية الانتخابية لمرشحين على نظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ.