«فتاة التروسيكل»: أدعو الجميع للمشاركة في انتخابات الشيوخ

دعت مروة العبد الشهيرة بفتاة التروسيكل جميع الناخبين للنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وإعطاء صوتهم لمن يرغبون، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن ومواطنة مصرية، مشيرة إلى أنها لاحظت أن السيدات والفتيات هن الأكثر مشاركة بالأقصر.وأكدت أنها تحرص على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والنيابية، وأنها منذ اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ وهي تدعم المشاركة وتنقل الناخبين إلى مقار الاقتراع مجانًا بقريتها بمدينة القرنة غرب الأقصر، وتقوم بتوصيل الناخبين إلى مقار لجانهم بسيارتها التي أهداها لها حزب مستقبل وطن.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بتكريم فتاة التروسيكل في شهر نوفمبر عام 2018، واستقبلها بقصر الاتحادية وذلك لتحديها الرجال وقيادتها للتروسيكل لتوصيل الطلاب والطالبات للمدارس، وكذلك نقل المواطنين ومواد البناء وغيرها حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها وعلى أسرتها وللتغلب على الظروف المعيشية لتواجه أعباء الحياة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.