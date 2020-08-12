«مرأة المنوفية» يساعد مسنة وزوجها للتصويت في انتخابات الشيوخ

تلقى الخط الساخن بالأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة الشكوى المقدمة من سيدة مسنة تدعى "سامية عبدالسميع إبراهيم" وزوجها "فريد محمد الشباسي"، من كبار السن بمركز ومدينة شبين الكوم، لرغبتهم في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ومعرفة مقر اللجنة الخاصة بهم وتعذرهم بسبب مرضهم.وتواصل فرع المجلس القومي للمرأة مباشرة مع الزوجين، وأرسل رائدة ريفية للذهاب إلى المنزل محل الشكوى واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير وسيلة النقل لتمكينهم من الإدلاء في العملية الانتخابية حرصًا على ممارسة حقهم الدستوري.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.