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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 70 طربة حشيش في البحيرة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:26 م
حشيش
حشيش
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بحوزته 70 طربة حشيش.

وبالفحص تبين قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، له معلومات جنائية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، حال استقلاله إحدى السيارات وبتفتيشها عثر على 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات بمخزن سرى بالسيارة، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 490 ألف جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

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