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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عمليات التنمية المحلية» تتابع سير انتخابات «الشيوخ» بالمحافظات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:58 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم التاني والأخير، متابعة سير عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ فى جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتأكد من بدء العمل فى جميع اللجان، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً .

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اكتمال فتح جميع اللجان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة .

وقام اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بالتواصل مع عدد من المحافظين للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدداً من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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