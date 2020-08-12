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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: لبنان بحاجة لانطلاقة قوية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:42 ص
​هايكو ماس
​هايكو ماس
مروة عنبر
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وصل ​وزير الخارجية​ الألماني ​هايكو ماس، اليوم الأربعاء إلى ​لبنان​، في زيارة تضامنية بعد انفجار ​مرفأ بيروت​.

وأشار "ماس" في وقت سابق من اليوم، إلى أن لبنان لن يحظى بثقة شبابه ويبني مستقبل أفضل إلا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الخطوة، منوها بأن لبنان بحاجة حاليا لانطلاقة قوية، وبحاجة لإصلاحات اقتصادية عميقة.

وأكد "ماس" قبيل زيارته بيروت، أنه سيبحث سبل المساعدة الاقتصادية للبنان، وسيدعو لإصلاحات سياسية، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

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