استمرار انعقاد غرفة عمليات الإسكندرية لمتابعة انتخابات «الشيوخ»

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم الأربعاء، وانتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني.وأوضح المحافظ - في بيان اليوم - أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية والبالغ عددها 395 مقرا ومركزا و727 لجنة فرعية ولجنة عامة بإجمالي عدد ناخبين 4 ملايين ناخب على مستوى المحافظة.وأكد استمرار المتابعة لسير عملية الانتخابات وآليات التدخل الفوري لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز، بحضور القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.وجرت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.