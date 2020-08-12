حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 12 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: قد يسبّب هذا اليوم بعض المراوحة أو التراجع أو عمليات التأجيل أو الالتباس، ابتداء من هذا اليوم.عاطفيًا: لا تضيّع وقتك في علاقة لن تنجح، وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها.صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.