حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 12 أغسطس 2020
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:29 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:
مهنيًا: قد يسبّب هذا اليوم بعض المراوحة أو التراجع أو عمليات التأجيل أو الالتباس، ابتداء من هذا اليوم.
عاطفيًا: لا تضيّع وقتك في علاقة لن تنجح، وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها.
صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.
مهنيًا: قد يسبّب هذا اليوم بعض المراوحة أو التراجع أو عمليات التأجيل أو الالتباس، ابتداء من هذا اليوم.
عاطفيًا: لا تضيّع وقتك في علاقة لن تنجح، وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها.
صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.