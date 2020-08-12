تأمين أمني مكثف للجان التصويت بانتخابات الشيوخ في المنوفية

فتحت لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية أبوابها لاستقبال الناخبين، في اليوم الثاني من أيام التصويت، وسط تواجد مكثف لضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة إلى المرور على اللجان للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في محيطها.وأكد اللواء أحمد إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذا رفع درجة الاستعداد التام بكل القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية دائمًا تتصدر المشهد الانتخابي ومعربًا عن ثقته في استمرار الصدارة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.