القمع التركى.. «العدالة والتنمية» تدرس تخفيض وقت كلمات النواب بالبرلمان

استمرارا للقمع وإسكات المعارضة، يدرس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية، سن وإصدار تشريع جديد، من شأنه أن يخفض الحد الزمني للخطابات التي يلقيها المشرعون في البرلمان التركي وفقا لما نقلته صحيفة بيرجون التركية.وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة العدالة والتنمية لمنع نواب المعارضة من تأخير الموافقة على مشاريع القوانين التي قدمها التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى البرلمان.وأضافت الصحيفة التركية أن اللائحة التي ما زالت في مرحلتها التحضيرية، وتسعى لخفض وقت الميكروفون الممنوح لكل مشرع بمقدار النصف.وتحدد اللوائح الحالية الخطب التي تُلقى نيابة عن المجموعات واللجان الحزبية بـ20 دقيقة، بينما يتم تخصيص 10 دقائق للأعضاء، ويتم قطع المهلة الموضوعة على أي خطاب متابعة ثانوي إلى النصف، بينما ستشهد اللائحة الجديدة تقليص أوقات الكلام إلى 10 و5 و3 دقائق على التوالي.وردا على هذا، قال أوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن التحالف الحاكم يحاول تحويل البرلمان التركي إلى "آلة تشريعية"، واللائحة تعد انتهاكًا للدستور التركي.وقال النائب المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، محمد روستو ترياكي: إن الخطة جزء من محاولة لإسكات المعارضة.