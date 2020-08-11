سارة نتنياهو تتلقى تهديدات بالقتل



وينظم آلاف الإسرائيليون تظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو، لمطالبته بالاستقالة على خلفية الفساد الحكومي وتورطه في قضايا الرشوة والاحتيال، بالإضافة لفشل التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

قدمت سارة نتنياهو، زوجة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شكوى للشرطة الإسرائيلية بعد تلقيها تهديدات جديدة بقتلها.وأعلنت سارة نتنياهو، في وقت سابق، أنها تلقت تهديدات بإيذائها وقتلها، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.ولم تكن سارة هي الوحيدة التي تلقت تهديدات بالقتل، بل أعلن نجلها يائير أن هناك إسرائيليين يحرضون ضده.وكذلك، تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونجله يائير، في وقت سابق، ببلاغ إلى الشرطة هناك، بعد تحريض إسرائيليين ضد الأخير بالقتل في مقاطع فيديو.