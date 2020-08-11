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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«دعم قومي الإنسان» يكشف تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:14 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
أحلام عبدالرحمن
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كشف نبيل شلبي، مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل سير اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن الأجواء بدأت هادئة بمشاركة مقبولة، ثم بدأت المشاركة في الزيادة مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك بعض الملاحظات التي تم رصدها، وأبرزها عدم وجود المظلات أمام بعض اللجان، والكراسي لذوي الإعاقة ببعض الأماكن الأخرى، لافتًا إلى أنه يوجد 32 متابعًا ميدانيًا في 11 محافظة ويتم التواصل بالمنظمات الأخرى.

وانطلق صباح اليوم، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، بانتظام عمل اللجان الفرعية في مختلف المحافظات في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

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