هاني شاكر: «قلبي بيوجعني على أولادي الموسيقيين واللي يزعل يزعل»

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يناشده خلالها بالنظر إلى وضع الموسيقيين الذين يعانون، الآن، بسبب عدم عودتهم للعمل منذ تفشى كورونا.وقال أمير الغناء العربي: "مش قادرين نكمل، الوضع بقى صعب جدًا، إحنا الفئة الوحيدة اللي لسه مشتغلتش حتى الآن".وأضاف شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "قلبي بيوجعني على أولادي الموسيقيين واللي يزعل يزعل.. أنا بوجه صرخة للأب الأكبر رئيس الوزراء نظرة أب لأولاده الموسيقيين بيعانوا وبيموتوا.. منذ 6 أشهر لا توجد موارد للنقابة.. كل الناس اشتغلت إلا الموسيقيين".وتابع: "لا بدّ أن ننظر بعين الاعتبار لوضع الموسيقيين ووضع ضوابط صارمة على المخالفين، أنا حاطط إيدي على قلبي لأن الأعداد بتزيد، ولو قلت للناس انتظروا لحد ما الموجة التانية تعدي هنكون خلصنا قبلها".