رئيس بعثة جامعة الدول: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي لـ«الشيوخ»

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إن بعثة جامعة الدول رصدت انتظام عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات الغرفة الثانية.وأضاف خطابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء: "نرصد كل الوقائع في العملية الانتخابية لوضع تقرير حول كافة الإجراءات".وواصل رئيس بعثة جامعة الدول لمتابعة انتخابات الشيوخ: "رصدنا إقبالا من المواطنين والتزاما بالإجراءات الاحترازية باليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ"، متابعا: "المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.