كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020





مجلس الشيوخ المصري 2020

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ









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ويبحث المصريون الذي لهم حق الانتخاب عن كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ وأماكن اللجان الانتخابية التابعين لها، وعناوينها، ليتمكنوا من المشاركة بالماراثون.وننشر هنا في «الدستور» لمتابعيها كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ بالخطوات الآتية:1- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات (https:www.elections.eg)2- الاستعلام عن لجنتك الانتخابية3- كتابة رقم بطاقتك القومي4 - تحديد مركزك الانتخابي5 - المحافظة التابع لها6 - العنوان7 - رقم اللجنة الفرعية8 - رقمك في الكشوف الانتخابية9 - تاريخ التصويت* وسيظهر لك بعد ذلك اسم اللجنة ورقمككان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنة 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.يذكر أن الدولة المصرية عملت على توزيع وترتيب اليوم والتوقيت للذهاب إلى اللجان في مختلف محافظات مصر الكبرى والصغرى، وذلك لعدم التكدس والتزاحم على اللجان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).