رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:52 ص
مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري
طباعة
بدء أمس الثلاثاء أول أيام مارثون الانتخابات على مقاعد مجلس الشيوخ لعام 2020، وذلك لاستكمال العملية السياسية في مصر بشكل كامل.


مجلس الشيوخ المصري 2020


ويبحث المصريون الذي لهم حق الانتخاب عن كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ وأماكن اللجان الانتخابية التابعين لها، وعناوينها، ليتمكنوا من المشاركة بالماراثون.

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ


وننشر هنا في «الدستور» لمتابعيها كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ بالخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات (https:www.elections.eg)
2- الاستعلام عن لجنتك الانتخابية
3- كتابة رقم بطاقتك القومي
4 - تحديد مركزك الانتخابي
5 - المحافظة التابع لها
6 - العنوان
7 - رقم اللجنة الفرعية
8 - رقمك في الكشوف الانتخابية
9 - تاريخ التصويت
* وسيظهر لك بعد ذلك اسم اللجنة ورقمك

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنة 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

يذكر أن الدولة المصرية عملت على توزيع وترتيب اليوم والتوقيت للذهاب إلى اللجان في مختلف محافظات مصر الكبرى والصغرى، وذلك لعدم التكدس والتزاحم على اللجان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

اقرأ أيضا..


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حارس مرمى المصرى يعلن اعتزاله على الهواء بسبب فيروس كورونا

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

طوارئ بـ«الصحة» بعد توقعات بقرب حدوث موجة ثانية لـ«كورونا»

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

أشهر إفيهات ومواقف عبد السلام النابلسي.. «مفيش دور لمعزة»

نجم الساعة

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس