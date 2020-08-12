كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:52 ص
بدء أمس الثلاثاء أول أيام مارثون الانتخابات على مقاعد مجلس الشيوخ لعام 2020، وذلك لاستكمال العملية السياسية في مصر بشكل كامل.
ويبحث المصريون الذي لهم حق الانتخاب عن كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ وأماكن اللجان الانتخابية التابعين لها، وعناوينها، ليتمكنوا من المشاركة بالماراثون.
1- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات (https:www.elections.eg)
2- الاستعلام عن لجنتك الانتخابية
3- كتابة رقم بطاقتك القومي
4 - تحديد مركزك الانتخابي
5 - المحافظة التابع لها
6 - العنوان
7 - رقم اللجنة الفرعية
8 - رقمك في الكشوف الانتخابية
9 - تاريخ التصويت
* وسيظهر لك بعد ذلك اسم اللجنة ورقمك
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنة 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
يذكر أن الدولة المصرية عملت على توزيع وترتيب اليوم والتوقيت للذهاب إلى اللجان في مختلف محافظات مصر الكبرى والصغرى، وذلك لعدم التكدس والتزاحم على اللجان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
مجلس الشيوخ المصري 2020
ويبحث المصريون الذي لهم حق الانتخاب عن كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ وأماكن اللجان الانتخابية التابعين لها، وعناوينها، ليتمكنوا من المشاركة بالماراثون.
كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ
وننشر هنا في «الدستور» لمتابعيها كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم في مجلس الشيوخ بالخطوات الآتية:
1- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات (https:www.elections.eg)
2- الاستعلام عن لجنتك الانتخابية
3- كتابة رقم بطاقتك القومي
4 - تحديد مركزك الانتخابي
5 - المحافظة التابع لها
6 - العنوان
7 - رقم اللجنة الفرعية
8 - رقمك في الكشوف الانتخابية
9 - تاريخ التصويت
* وسيظهر لك بعد ذلك اسم اللجنة ورقمك
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنة 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
يذكر أن الدولة المصرية عملت على توزيع وترتيب اليوم والتوقيت للذهاب إلى اللجان في مختلف محافظات مصر الكبرى والصغرى، وذلك لعدم التكدس والتزاحم على اللجان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
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