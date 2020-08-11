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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: لا توجد حالات اشتباه بكورونا في أول أيام انتخابات «الشيوخ»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:36 م
هالة زايد
هالة زايد
الشيماء زيدان
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن خطة الوزارة في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ ليست مقتصرة فقط على التأمين الطبي بل «الوقائي» لجميع المقال واللجان الانتخابية.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم، أنه يوجد 1800 سيارة إسعاف، وأكثر من 7000 فرد من الفرق الطبية، موزعين على مقار اللجان الانتخابية وعلى أتم استعداد وجاهزية لحماية المواطنين والتدخل في الحالات الطارئة باللجان الانتخابية.

وأكمل: «الفرق الطبية تأكدت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان انتخابات مجلس الشيوخ، ولا توجد أي حالات اشتباه إصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الأول للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، ومستشفيات الوزارة جاهزة لاستقبال أي حالات».

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