محافظ الفيوم: مشهد تنظيم انتخابات «الشيوخ» اليوم كان عظيما



وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل، صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.



قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مشهد التنظيم في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ كان عظيما، وتمت مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، في ظل انتشار عدوى كورونا.وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد أي خروقات في المحافظة، حيث لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى، ما يدل على قوة الدولة المصرية.وأشار إلى أن الإقبال كان متفاوتا بين اللجان، وتوقع أي يكون الإقبال أكبر في اليوم الثاني للتصويت غدا، منوها بأن الإقبال كان أكبر في الفترة المسائية.