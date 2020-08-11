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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة عن «الشيوخ»: «الطوابير تفرح»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:00 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أحلام عبدالرحمن
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أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بفعاليات ومشاهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، قائلة إن المشاركة كانت إيجابية وكبيرة من قبل المواطنين.

وأضافت بسمة، خلال تقديم برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "مشهد اليوم من انتخابات مجلس الشيوخ يفرح ويؤكد أن مصر كبيرة ولما تاخد قرار بتنفذه، والمواطن المصري لديه إدراك ووعي بأهمية دوره في الحياة السياسية وحقوقه في الانتخابات وأهمية المشاركة".

وأردفت: "مصر النهاردة رافعة راسها أمام العالم، لم يتوقع أحد المشهد الرائع والطوابير المفرحة والمنظمة في كل المحافظات في الصعيد وسيناء وغيرها من باقي المحافظات".

وتابعت: "المصريين أعطوا درسا جديدا للإخوان وأمثالهم، في ظل نسب المشاركة والطوابير اللي كانت تفرح أمام اللجان"، مضيفًا أن مصر مستقرة وثابتة وتبني للمستقبل.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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