وزير الرياضة يوافق على استئناف المشروع القومي للاسكواش

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استئناف المشروع القومي للاسكواش وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة.وكان من المقرر بداية المشروع خلال شهر مارس الماضي، ومع ظهور فيروس كورونا تم تأجيل البدء في مرحلة التدريب من قبل وزارة الشباب والرياضة لحين استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.وأكد صبحي، أن المشروع القومي للاسكواش هو أحد أهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية التي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية في مجال انتقاء واكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى الدفع برياضة الاسكواش من أجل الحفاظ علي مكانة مصر الدولية بين الكبار في تلك اللعبة.جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة وقعت بروتوكول تعاون خلال شهر ديسمبر عام ٢٠١٩، مع البنك الأهلي المصري، إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الداعمة للمجال الرياضي، لتنفيذ المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بإجمالي ٢٥٠ لاعبا ولاعبة بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، والذي يتضمن ٢٥% من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والأيتام.