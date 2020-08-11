قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن غرفة عمليات نادي قضاة مصر تابعت انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للانتخابات ومباشرتهم فتح اللجان والبدء في عملية التصويت، وتلقت الغرفة شكوى من بعض رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم دورهم في الإشراف عليها على الوجه الأكمل والذي يستمر لأكثر من ١٢ ساعة متواصلة على مدار يومين.وطالب نادي القضاة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية ونظرًا لعدم إمكانية تغيير تلك اللجان بضرورة مراجعتها والعمل على تهيئتها لاستمرار العملية الانتخابية بشكل مقبول، وعلى الزملاء إخطار اللجان العامة التابعين لها بملاحظاتهم في هذا الشأن.كما طالب النادي القائمين على تنظيم العملية الانتخابية بأخذ تخوف الزملاء من الزحام باللجان العامة وقت التسليم غدا نظرا لقلة عددها الملحوظ عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن وكذا في شأن توفير وسائل لنقل دفاتر الأصوات المتبقية إلى اللجان العامة بعين الاعتبار حرصًا على سلامة جميع المشاركين.