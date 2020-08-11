شكري: مصر تتواصل مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم للبنان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تتواصل مع مختلف الشركاء الدوليين لتوفير المزيد من الدعم لصالح لبنان غير أن هذا الأمر لن يتأتى بشكل كامل إلا من خلال توجه جديد يعيد الثقة إلى لبنان، ويؤهل لمرحلة جديدة على أسس مختلفة قوامها إعلاء مصلحة الشعب اللبناني وجعلها الأولوية فوق كل اعتبار.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، في أعقاب اللقاء الذي عقده مساء الثلاثاء، مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري والرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية.