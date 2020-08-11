محافظ الغربية يشكر القائمين على التحفيز للنزول لصناديق الاقتراع

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة الذين نظموا وشاركوا في مسيرة شعبية بالسيارات والمركبات جابت شوارع مدينة طنطا، شاركت فيها جميع الفئات والأعمار التي لها حق التصويت.وتم خلالها إذاعة الأغاني الوطنية وتوزيع اللافتات والأعلام لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم.وأكد الدكتور طارق رحمي أن الغربية ستظل دائما من المحافظات المشهود لها بأعلى نسب مشاركة كما كانت في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.يذكر أن الانتخابات تتم داخل 694 مقرا انتخابي بـ 804 لجان انتخابية بإجمالي 3 ملايين و397 ألفا و22 مواطنا لهم حق التصويت.