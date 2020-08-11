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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير شئون النواب يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:49 م
وزير شئون النواب
وزير شئون النواب يدلي بصوته
مني هيبة
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أدلى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020م، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ باللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفى، بالقاهرة الجديدة.

وحرص السيد الوزير على الإدلاء بصوته في أول يومي الاقتراع، وإتاحة الفرصة أمام المستشارين والعاملين بالوزارة للإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بالتدابير الوقائية المتبعة، وحسن تنظيم الانتخابات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهود المبذولة من كل مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وصرح فؤاد بأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعد أهم صور الممارسة الديمقراطية، وهي حق للمواطنين وواجب عليهم تجاه وطنهم، لاختيار الأفضل من بين المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ، مؤكدا ضرورة المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في هذه الانتخابات، بما يؤكد وقوفهم خلف وطنهم مصر  ومؤسساتها الدستورية وقيادتها السياسية.

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