وزير الزراعة: المشاركة فى انتخابات الشيوخ واجب وطنى على كل مصرى

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني على كل مصري، لاختيار ممثليه بالبرلمان، مشيرا إلى أهمية مشاركة جميع المزارعين بإيجابية، والإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات التي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء.وفي سياق متصل، أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، منشورا توعويا تم تعميمه على الإدارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات، والأقسام التابعة لها بجميع المراكز والقرى، لحث المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات.وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وفقا لما جاء بالمنشور: إن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة واجب وطني وحق كفله الدستور لكل المواطنين ولا يجب التنازل عنه.. لافتا إلى أن مشاركة السكان الريفيين لها أهمية وتأثير واضح في العملية الانتخابية، خاصة أن عودة مجلس الشيوخ من جديد كغرفة ثانية للحياة النيابية سيكون لها دور أساسي في ترسيخ دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة.وأكد عزوز أهمية مشاركة المرأة الريفية في جميع الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها العمود الفقري للمجتمع الريفي، وشريكا أساسيا في تنمية الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أن ذلك الأمر لا يقل أهمية عن دورها الاجتماعي والإنتاجي.كما تم تكليف قناة "مصر الزراعية"، بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للقيام بدورها الإرشادي، لتوعية وحث المزارعين على المشاركة، من خلال بث التنويهات الإرشادية، التي تؤكد الدور الهام لمجلس الشيوخ في المرحلة القادمة، وكذلك تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.ووجه رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بضرورة توعية المزارعين بالالتزام أيضا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أدلى صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر بالقاهرة، كما قام قيادات الوزارة بالتصويت في الانتخابات أمام لجانهم الانتخابية المختلفة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية بالمحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.