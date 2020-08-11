إقبال كبير على لجان انتخابات الشيوخ بـ«نكلا العنب» في البحيرة

شهدت مقرات اللجان الانتخابية بقرية "نكلا العنب" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.وتعد قرية "نكلا العنب"، إحدى أكبر القرى بالبحيرة، حيث يقترب تعداد سكانها من 50 ألف نسمة، وهي مسقط الشيخ محمد الغزالي السقا، والدكتور أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق، والفنانة عبلة كامل.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.