رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كبير على لجان انتخابات الشيوخ بـ«نكلا العنب» في البحيرة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:52 م
لجان انتخابات الشيوخ
لجان انتخابات الشيوخ
البحيرة - معوض هويدى
طباعة
شهدت مقرات اللجان الانتخابية بقرية "نكلا العنب" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتعد قرية "نكلا العنب"، إحدى أكبر القرى بالبحيرة، حيث يقترب تعداد سكانها من 50 ألف نسمة، وهي مسقط الشيخ محمد الغزالي السقا، والدكتور أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق، والفنانة عبلة كامل.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل وفاة الإعلامية رانيا أبوزيد المذيعة فى ماسبيرو

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

وزير التموين يكشف المخالفة «الأكثر خطورة» فى المخابز

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

image description

انتخابات مجلس الشيوخ في الهرم

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

«منسي حيّ ميتنسيش».. جرافيتي شهيد «البرث» يُزين مدينة 15 مايو (فيديو)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

وائل فاروق: نقد «السوشيال ميديا» تسليع للأدب

افتتاح أول متحف للتراث الكويتي (صور)

30 لوحة فنية في معرض ومضات غامضة بالأوبرا

في ذكراه.. نور الشريف ينحاز للعقل في أفلامه