مطران بورسعيد يصوت بانتخابات الشيوخ فى لجنة «أم المؤمنين»

أدلى الانبا تادرس مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.رافق مطران بورسعيد في أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي آباء المطرانية وأعضاء لجنة العلاقات العامة.وحث الأنبا تادرس، في تصريحات صحفية، جميع أهالي المحافظة للنزول والإدلاء بصوتهم الانتخابي، مؤكدًا أهمية ممارسة كل مواطن حقه في المشاركة بالاستحقاق الدستوري، كون الوطن يمر بمرحلة مهمة، ولا بد أن يتكاتف الجميع من أجل أن نؤكد للعالم بأن المصريين ينتمون لوطنهم ويلبون نداءه في كل المواقف.وتابع مطران بورسعيد: "انتخابات مجلس الشيوخ مهمة جدا، والمجلس سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، ولا يقل أهمية عن مجلس النواب في استكمال شكل الحياة النيابة بمصر التي يكفلها ويحميها الدستور المصري".وأكد الأنبا تادرس أن الكنيسة الأرثوذكسية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وعلى الحياد من الجميع، وتدعو الله أن يولي من يصلح لخدمة المواطنين والوطن.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.