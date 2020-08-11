«كمامة الشيوخ».. مشاهد حيّة من انتخابات «الغرفة الثانية» (صور)

سابقة هى الأولى من نوعها التي تجرى فيها عملية الاستحقاق لانتخابات الشيوخ في ظل وباء عالمي اجتاح معظم الدول، فرضت تداعياته شكلًا جديدًا على إجراءات الاقتراع التي تخوضها مصر في تلك الآونة.ومنذ الصباح شهدت مصر أول أيام الاستحقاق الوطني الجديد من خلال انتخابات الشيوخ، والتي اختلفت في إجراءاتها داخل مجمع مدارس إمبابة بالجيزة الذي كان سمته الأساسية هي الإجراءات الوقائية.الإجراءات الوقائية تمثلت في منع دخول الناخبين إلي اللجان بدون ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الناخب والآخر، والسماح بدخول فردين فقط في كل لجنة، منعًا التكدس، وتقويضًا للجائحة.وفي كل لجنة يقف على بابها مسئول التعقيم معه زجاجة كحول وأخرى معقم لليدين، ويوفر كمامات لمن لا يملك، ولا يدخل أي ناخب إلا بعد التعقيم الجيد والتأكد من ارتدائه للكمامة.مشاهد كثيرة فرضها الفيروس التاجي على إجراءات الانتخابات، حيث فرض على الناخبين ارتداء الكمامات والـ"فيس شيلد"، والابتعاد عن الزحام واستخدام المواد المطهرة.