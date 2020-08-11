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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

غرسًا للانتماء.. «أحباب الله» يشاركون فى انتخابات الشيوخ (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:54 م
أحباب الله
أحباب الله
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كتب: هايدي حمدي- عمرو الشامي - نجلاء رفاعي - حسام فوزي جبر - شريف عبدالغني

"زود الصغار بجذور عميقة".. مقولة مأثورة عن غرس التربية السليمة في الأطفال منذ الصغر، لأن ما يتعلمونه في تلك المرحلة لا يتغير كلما كبروا في السن، وهو ما يحاول الآباء فعله من خلال اصطحابهم إلى اللجان الانتخابية لترسيخ فكرة أن ممارسة الانتخابات هو حق أصيل وواجب وطني، فجاءت مشاهد الأطفال في عدد من اللجان.

ففي كفر الشيخ، من خلال جولة بين عدد من لجانها، ظهرت الأطفال إلى جوار آبائهم في اليوم الأول من الانتخابات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من فيروس "كورونا" المستجد.

وفي منطقة السلام بمحافظة القاهرة، خاصة أمام مدرسة «هدى شعراوي»، حرص عدد من الأطفال على مرافقة ذويهم المشاركين في العملية الانتخابية، اليوم، والذين ينقلون لهم تجربة الانتخاب ليكونوا حريصين عليها عندما يُسمح لهم بممارسة حق الاقتراع.

وبسؤال هؤلاء الأطفال عن شعورهم خلال مشاركتهم ذويهم تلك اللحظة أجابوا بـ: «بنتعلم نشارك».

وفي محافظة الغربية، حرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم داخل اللجان لمشاهدة تلك الأجواء الديمقراطية في الاستحقاق الدستوري الثاني.

وقالت السيدة شتله، ٧٤ عامًا، من مدينة زفتي، إن المشهد الانتخابي من أهم المشاهد التي يجب أن تُورث لأبنائنا وأحفادنا، لهذا جاء قرارها باصطحاب أحفادها، مع الحفاظ على ارتدائهم الكمامات، حفاظًا عليهم من العدوى بـ"كورونا"، مؤكدة أن المشاركة واجبة.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحًا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
أحباب الله
أحباب الله
أحباب الله
أحباب الله
أحباب الله
أحباب الله

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