فقيه دستوري: مجلس الشيوخ يساهم في إنجاح العمل التشريعي (فيديو)

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 دليل على فرحة صادقة، وخاصة أنها أتت من العنصر النسائي.وأضاف الدكتور صلاح فوزي، خلال لقائه على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الرقابة 3 أنواع تقليدية والتي بها سؤال واستجواب، والرقابة البرلمانية الناعمة تكون موجودة في اللجان وبها إحالة لمجلس الشيوخ، وتختص بمتابعة الأثر التشريعي للقانون، وتقارير الوزراء لمشاركتهم في الاجتماعات والمنتديات الدولية، والرقابة التعاونية وتعني التعاون بين السلطات.وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن مجلس الشيوخ له دور رقابي، ويساهم في إنجاح العمل التشريعي، إلى جانب أن المجلس يعمل على تحقيق توزان لاتساع رقعة التمثيل النيابي للمواطنين، خاصة أن أعداد أعضاء مجلس النواب غير كافية لتمثيل 105 مليون مواطن.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.