إسرائيل لحماس: لم نتعمد تأخير مشاريع غزة.. وكورونا السبب

قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، ناقشا تصعيد التوترات مع حركة حماس الفلسطينية، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة ضد مستوطنات الغلاف.ونقلت تل أبيب رسائل إلى حماس- عبر وسطاء- بأنها تعمل على الترويج لمشاريع في غزة مثل الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي وخلق فرص العمل وغيرها من القضايا المتعلقة بالمجال المدني، وأنها لم تتعمد تأخيرها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكد مسئول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على حماس إدراك أن التأخير في تنفيذ الاتفاقات ليس عملًا متعمدًا من جانب تل أبيب، وإنما هو نتاج واقع، وما يؤخرها هو تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تجعل من الصعب عقد اجتماعات مع الحكومات الأخرى.واندلعت نحو 7 حرائق، منذ صباح اليوم، داخل مستوطنات الغلاف، بفعل البالونات الحارقة التي تطلق من غزة تجاهها.