لجنة مدينة الرحاب ترفع شعار «النظام أساس الاقتراع»

التزم الناخبون في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، بالإجراءات الاحترازية الموضوعة لمواجهة انتشار فيروس كوفيد ١٩، رافعين شعار «النظام أساس الاقتراع».وشهدت اللجنة التزام المواطنين بمسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، إضافة إلى المرور بجهاز التعقيم وقياس درجة الحرارة في مدخل اللجنة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.