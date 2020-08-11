«قالوا ايه».. طالبات مدرسة مصطفى كامل يدعمون الانتخابات بالإسكندرية

بنشيد «قالوا إيه» لأبطال كمين البرث، علت أصوات طالبات فريق الأنشطة بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية، بجانب الهتافات الوطنية، رافعين علم مصر التي تزينت به أيادي الطالبات من أمام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بحى المنتزة بشرق الإسكندرية.وقال هاني أحمد، لـ « الدستور» مسؤول الأنشطة بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، إن فريق الأنشطة المكون من 80 فتاة، حضر اليوم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، كنوع من الدعم في الإستحقاق الإنتخابي.وأضاف أن فريق الأنشطة بالمدرسة هدفه أن تكون العسكرية للفتيات، لذلك تم تكوين فريق الأنشطة العسكرية، والذي يشارك فيه جميع طالبات المدرسة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.