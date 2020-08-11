مرشحون يخترقون الصمت الانتخابي في لجان إمبابة

بدأت منذ الصباح انتخابات مجلس الشيوخ في كل محافظات الجمهورية، لاختيار المواطنين بين الناخب الفردي أول المستقبل أو الأحزاب، ورغم وجود فترة الصمت الانتخابي، إلا أن هناك مرشحين اخترقوا ذلك الصمت.ولوحظ تعليق دعايات داخل مدرسة طه حسين في مجمع مدارس إمبابة، أثناء سير العملية الانتخابية، واحتشد الناخبون الذين ينتظرون دورهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية حول تلك الدعاية من أجل معرفة صاحبها.يذكر أن فترة الصمت الانتخابي هي فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.