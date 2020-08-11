«فردوس سليمان» لم يمنعها صعوبة الحركة من الإدلاء بصوتها

فردوس حسن سليمان من سكان مصر الجديدة تبلغ من العمر ٧٣ عاما، تتكأ على عصا حديدية، يظهر على ملامحها شقوق الزمن، جاءت للإدلاء بصوتها في مدرسة الرشيد القومية بمصر الجديدة رغم صعوبة حركتها.وتقول سليمان في تصريحات خاصة"للدستور" انزل كل انتخابات لأنني أؤمن بالديمقراطية، وأنه يجب أن نختار من يمثلنا ويخدم مطالبنا.وتابعت:"عندما حضرت إلى اللجنة منحوني كمامة وسندوني لأصعد لمكان اللجنة، وأنا أؤمن أنه واجب وطني، واتمنى أن يسمعوا صوتي ويتولى أحد مصاريف علاجي".وشهد محيط مقرات اللجان الانتخابية بمصر الجديدة، انتشارًا امنيًا مكثفًا وانتظام الخدمات بمحطيها، إلى جانب عمل سياج أمني بمسافات متباعدة أمام اللجان، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل الفوري في حال الطوارئ.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.