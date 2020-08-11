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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:03 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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انطلق منذ قليل، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، حيث إن من المقرر أن فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع، في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل في التاسعة صباحا.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتباراً من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الاثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتباراً من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدداً من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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