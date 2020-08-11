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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 11-8-2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:26 ص
قطار
قطار
هبه محمد
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تستعد هيئة السكك الحديد، لوضع برامج تدربية عالية الكفاءة لتنظيم مواعيد القطارات، ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ويقوم الركاب بالبحث عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، نظرًا لتغير مواعيد القطارات بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وتقدم «الدستور»  مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في القاهرة وجميع المحافظات


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.


مواعيد القطارات المميزة:


قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ويصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفرالدوار.

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