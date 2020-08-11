رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر حسب آخر تحديث

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:53 ص
الجنية الذهب
الجنية الذهب
طباعة
يبحث الكثير من المصريين عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، حيث يعد الذهب هو الملاذ الآمن، ليهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في آخر تحديث له بنحو 120 جنيهًا مصريًا خلال مطلع تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بسعره الخميس الماضي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر آخر تحديث

هبط سعر الجنيه الذهب الذي سجل نحو 7280 جنيهًا، بعد وصول سعر الأوقية إلى 2035 دولارًا بالسوق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي
كما هبط عيار 21 الأكثر تعاملا بالسوق المحلية إلى 910 جنيهًا للجرام، كما هبط الذهب عيار 18 إلى مستوى 780 جنيهًا للجرام، في الوقت الذي صعد فيه عيار 24 إلى 1040 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم فى مصر آخر تحديث

وسجلت أسعار الذهب مساء اليوم في مصر ارتفاعًا بقيمة جنيهين ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 910 جنيهات للجرام في سوق الصاغة، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا إلي 2035 عقب هبوط محدود صباح اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

وتتراجع أسعار الذهب في مصر على خلفية صعود سعر الدولار عالميًا ليصرف المستثمرين عن الملاذ الأمن وهو الذهب في ظل إجراءات أمريكية لاحتواء الدولار وتشجيع الاستثمار فيه، مما ساعد على تراجع المعدن الأصفر وهبوطه محليًا وعالمًيا، لكن استمرار جائحه كورونا يحفظ من مكاسب الذهب، كما يتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب عالميًا تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوع، وبينما ينتظر المستثمرون اتفاقًا بشأن مشروع قانون أمريكي لحزمة تحفيزية لمساعدة الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا؛ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2022.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن سجل مستوى قياسًيا مرتفعًا عند 2072.50 دولار يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 2039.70 دولار للأوقية.

يذكر أن البنوك المركزية العالمية توقعت أن يواصل الذهب الارتفاع، منهم بنك «أوف» أمريكا الذي توقع أن يرتفع سعر المعدن الأصفر إلى 3 آلاف دولار للأوقية، كذلك بنك «كمرس» أحد أكبر بنوك ألمانيا الذي توقع أن يظل الارتفاع في سعر الذهب لمدة عامين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

بعد وفاة مصطفى حفناوى.. هذه العوامل تزيد من حدوث «جلطة المخ»

بالتفاصيل.. أماكن ومواقيت تصويت الوزراء في انتخابات الشيوخ

هل تتعرض مصر لموجة كورونا الثانية؟.. متحدث «الصحة» يجيب

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

نورا ناجى تناقش «أطياف كاميليا» على «النيل الثقافية».. غدًا

صفاء النجار تناقش «الدرويشة» بمنتدى بتانة.. الخميس

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع