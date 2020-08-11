سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر حسب آخر تحديث

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر آخر تحديث

هبط سعر الجنيه الذهب الذي سجل نحو 7280 جنيهًا، بعد وصول سعر الأوقية إلى 2035 دولارًا بالسوق العالمية.



سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

كما هبط عيار 21 الأكثر تعاملا بالسوق المحلية إلى 910 جنيهًا للجرام، كما هبط الذهب عيار 18 إلى مستوى 780 جنيهًا للجرام، في الوقت الذي صعد فيه عيار 24 إلى 1040 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم فى مصر آخر تحديث وسجلت أسعار الذهب مساء اليوم في مصر ارتفاعًا بقيمة جنيهين ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 910 جنيهات للجرام في سوق الصاغة، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا إلي 2035 عقب هبوط محدود صباح اليوم.



سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي وتتراجع أسعار الذهب في مصر على خلفية صعود سعر الدولار عالميًا ليصرف المستثمرين عن الملاذ الأمن وهو الذهب في ظل إجراءات أمريكية لاحتواء الدولار وتشجيع الاستثمار فيه، مما ساعد على تراجع المعدن الأصفر وهبوطه محليًا وعالمًيا، لكن استمرار جائحه كورونا يحفظ من مكاسب الذهب، كما يتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.



الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب عالميًا تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوع، وبينما ينتظر المستثمرون اتفاقًا بشأن مشروع قانون أمريكي لحزمة تحفيزية لمساعدة الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا؛ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2022.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن سجل مستوى قياسًيا مرتفعًا عند 2072.50 دولار يوم الجمعة.



ونزلت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 2039.70 دولار للأوقية.



يذكر أن البنوك المركزية العالمية توقعت أن يواصل الذهب الارتفاع، منهم بنك «أوف» أمريكا الذي توقع أن يرتفع سعر المعدن الأصفر إلى 3 آلاف دولار للأوقية، كذلك بنك «كمرس» أحد أكبر بنوك ألمانيا الذي توقع أن يظل الارتفاع في سعر الذهب لمدة عامين.

يبحث الكثير من المصريين عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، حيث يعد الذهب هو الملاذ الآمن، ليهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في آخر تحديث له بنحو 120 جنيهًا مصريًا خلال مطلع تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بسعره الخميس الماضي.