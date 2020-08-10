رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب: استقالة حسان دياب جاءت قبل سحب الثقة من حكومته

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:03 م
حسان دياب
حسان دياب
سناء إسماعيل
طباعة
قال الكاتب السياسي محمد سعيد الرز، إنه خلال 24 ساعة الماضية كان هناك ضغوط كبيرة على رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب للاستقالة.

وأضاف «الرز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكستر نيوز» الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت لبنان على مدار 30 عامًا عدد كبير منها مارس هذه الضغوط على حسان لدفعه للاستقالة.

وأكد أن تفرد عن عزمة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة دون الرجوع لرئيس البرلمان أو الرئيس ميشال عون، واعتبر البعض أن هناك توجه ملحوظ لإسقاط الثقة في الحكومة بمجلس النواب الخميس المقبل، لذا فضل الاستقالة وتحدث عن دولة الفساد وأنها أكبر من الدولة.

وتابع أنه وارد تشكيل حكومة عسكرية تشرف على الانتخابات البرلمانية المبكرة، والأهم هو انفجار بيروت ومن سيتابع التحقيقات فيه حتى لا تكون الاستقالة الهدف منها التغطية على الحادث لأن هذا سيئودي إلى مشكلة وتصادم في الشرع اللبناني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

انفجار قوي يهز بالتيمور الأمريكية (فيديو)

«الصحة»: 174 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

اعترافات معالي زايد عن عقدة الزواج: «أنا مش فار تجارب للرجالة»

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

نجم الساعة

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

منوعات

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

صفاء النجار تناقش «الدرويشة» بمنتدى بتانة.. الخميس

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة