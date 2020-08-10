كاتب: استقالة حسان دياب جاءت قبل سحب الثقة من حكومته

قال الكاتب السياسي محمد سعيد الرز، إنه خلال 24 ساعة الماضية كان هناك ضغوط كبيرة على رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب للاستقالة.وأضاف «الرز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكستر نيوز» الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت لبنان على مدار 30 عامًا عدد كبير منها مارس هذه الضغوط على حسان لدفعه للاستقالة.وأكد أن تفرد عن عزمة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة دون الرجوع لرئيس البرلمان أو الرئيس ميشال عون، واعتبر البعض أن هناك توجه ملحوظ لإسقاط الثقة في الحكومة بمجلس النواب الخميس المقبل، لذا فضل الاستقالة وتحدث عن دولة الفساد وأنها أكبر من الدولة.وتابع أنه وارد تشكيل حكومة عسكرية تشرف على الانتخابات البرلمانية المبكرة، والأهم هو انفجار بيروت ومن سيتابع التحقيقات فيه حتى لا تكون الاستقالة الهدف منها التغطية على الحادث لأن هذا سيئودي إلى مشكلة وتصادم في الشرع اللبناني.