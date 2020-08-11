رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-8-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:51 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 11-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، ارتفعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، بعد فترة ركود دامت لأكثر من أشهر علي آثر الأضرارالناجمة من فيروس كورونا المستجد علي الأقتصاد العالمي، وأظهرت المؤشرات تحسن لمنطقة اليورو إلى -13.4 من -18.2 في يوليو، وارتفع أيضًا مؤشر الوضع الحالي إلى -41.3 من -49.5 في يوليو، وهي أعلى قراءة له منذ مارس، وذلك وفقًا لآخر مسح أجرته "سنتكس".

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي الكويتي.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 19.89، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.91، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.91، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.86.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في البنوك المصرية

كما تراجع سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.96، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.89.

أسعار اليورو اليوم

وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.90 جنيه وللبيع 19.11، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.98، كما ارتفع سعر اليورو في بنك عودة ليسجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.89.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

هل تتعرض مصر لموجة كورونا الثانية؟.. متحدث «الصحة» يجيب

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

منوعات

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

نورا ناجى تناقش «أطياف كاميليا» على «النيل الثقافية».. غدًا

صفاء النجار تناقش «الدرويشة» بمنتدى بتانة.. الخميس

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع