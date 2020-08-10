بعد استقالتها.. وزيرة دفاع لبنان: حاولنا ولكن الوضع صعب

".. هكذا قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أثناء خطابه، الإثنين، الذي أعلن خلاله استقالة حكومته المكونة من عشرين وزيرا بعد خمسة أيام من فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.



وقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، استقالة الحكومة وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة.



وعقب إعلان الاستقالة، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لبنان إلى "الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب".

قالت زينة عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، إنها فكرت بالاستقالة منذ شهر، لكنها تراجعت لأنها شعرت بأنه كان من الممكن أن تنتج أكثر، معقبة: "كان فينا ننتج أكتر وما تمت الاستقالة لأني شعرت بمسئولية، الوضع بلبنان كان صعبا، وكل وزير كان يحاول أن يؤدي أقصى ما عنده".وأضافت وزيرة الدفاع اللبنانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الإثنين: "فضلت الاستقالة مع المجموعة مش لوحدي".وأوضحت أنه في آخر اجتماع للحكومة كانوا بصدد إصدار مرسوم يعتبر موتى انفجار بيروت شهداء الجيش اللبناني، كما سيتم توفير ضمان اجتماعي للجرحى.وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية، إلى أنه تمت إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت للمجلس العدلي، "لأن منظومة الفساد أكبر من الدولة