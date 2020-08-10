إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:26 م
أصيبت اليوتيوبر، مى ماهر، اليوم الإثنين، بجلطة فى الرئة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تفاصيل إصابة مى ماهر بجلطة فى الرئة
وأكد الحساب الرسمى لـ مى ماهر، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إصابتها، بعدما نشر صورة كتب عليها: "ادعوا من قلبكم لمى ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة فى الرئة فجأة، وهى دلوقتى فى عناية مركزة.. ادعو لها بالشفاء العاجل يا رب".
يذكر أن اليوتيوبر مي ماهر متخصصة في الأكلات والمطبخ، ويتابعها أكثر من 240 ألف شخص، ويمتلك حسابها بالكثير عن وصفات الأطعمة بطرق مختلفة.