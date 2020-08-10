إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

تفاصيل إصابة مى ماهر بجلطة فى الرئة









يذكر أن اليوتيوبر مي ماهر متخصصة في الأكلات والمطبخ، ويتابعها أكثر من 240 ألف شخص، ويمتلك حسابها بالكثير عن وصفات الأطعمة بطرق مختلفة.









وأكد الحساب الرسمى لـ مى ماهر، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إصابتها، بعدما نشر صورة كتب عليها: "ادعوا من قلبكم لمى ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة فى الرئة فجأة، وهى دلوقتى فى عناية مركزة.. ادعو لها بالشفاء العاجل يا رب".