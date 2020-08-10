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منوعات

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:44 م
تظلم الثانوية
تظلم الثانوية
الدستور
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تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، على تقديم طلبات تظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة بشعبتيه الأدبية والعلمية، ويمكنك الاستعلام من خلال الرابط التالي:

فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2020

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019 على نتائجهم بامتحانات الدور الأول، الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 حتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020


- طلب تظلم مرفق بإيصال السداد المبلغ المقدر لكل مادة.
- صورة من شهادة درجات الثانوية العامة 2020.
- صورة من البطاقة الشخصية للطالب المتظلم.
- رقم جلوس الطالب.

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020


- تسديد مبلغ وقدره 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها.
- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.
- يرفق مع طلب التظلم إيصال السداد إضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.
- يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.
- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.
- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد.
- يحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.
- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

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