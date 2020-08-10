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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل تتعرض مصر لموجة كورونا الثانية؟.. متحدث «الصحة» يجيب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:39 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإصابات بفيروس في كورونا عادت إلى الارتفاع نتيجة تخلي المواطنين عن الحذر.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الالتزام بارتداء الكمامة في الوقت الراهن انخفض بالفعل عن الفترة السابقة، ونجدد التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فيروس كورونا لم ينته في مصر حتى الآن ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية».

وأوضح أنه تم إعادة 21 مستشفى لعزل مصابي كورونا للعمل مرة أخرى وهذا ليس له علاقة بالموجة الثانية، مشيرا إلى أن الأهم في الوقت الحالي هو اتباع الإجراءات الاحترازية فالتزايد الطفيف لا يعني وجود موجة ثانية.

وتابع: «95.3% نسب شفاء الحالات المتوسطة من غير أصحاب غير الأمراض المزمنة، و78.4 للحالات المتوسطة من أصحاب الأمراض المزمنة، و99% للحالات البسيطة».

ولفت إلى أنه تم صرف العلاج لمليون و800 ألف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة، مناشدا أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية؛ لتلقي خدمة الكشف وصرف الدواء بالمجان ضمن مبادرة الرئيس.

وأوضح أن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة توفر 108 أصناف دواء، مشيرا إلى أن المبادرة التي تشمل أمراض القلب والسكر ستضم مرض الفشل الكلوي خلال الفترة المقبلة.

وحول إمكانية عودة إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، قال: «ما نطلبه من المواطنين هو الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وعلى عملهم»، معلقا: «احمي نفسك ومن حولك».

واختتم: «زيادة أعداد كورونا طفيفة وسببها تجمعات العيد والدولة مستعدة، كل التوقعات بشأن الموجة الثانية واردة، لكن لا أحد يستطيع تحديد موعدها والأهم هو الإجراءات الاحترازية».

وناشد المواطنين بتجنب لمس الأسطح غير النظيفة وشرب 10 أكواب مياه يوميا والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وعدم تناول أدوية المناعة والفيتامينات بدون استشارة طبيب، مشيرا إلى أن مصر تتواصل مع كل الجهات الدولية التي تجري تجارب على لقاحات للحصول.

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