«التنمية المحلية» ترفع استعداداتها بالمحافظات تزامنًا مع «الشيوخ»

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن كل المحافظات انتهت من استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ، وأن الوزير اللواء محمود شعراوي تواصل مع المحافظين لرفع درجة الاستعدادات القصوى لكل الأجهزة والأحياء وربطها بغرفة عمليات خاصة منذ اليوم وحتى انتهاء التصويت.وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع عبر فضائية «الحياة»: «تم اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا ».وأكد أن دور غرفة العمليات الخاصة بالوزارة متابعة استقرار العملية الانتخابية بالكامل ولو وجد أي شيء في اللجان يتم التدخل الفوري، وكذلك الربط بيم مرفق الإسعاف وقطاع الكهرباء والحمياة المدنية تجنبًا لحدوث أي شيء.