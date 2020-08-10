استبعاد رئيس لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، لمتابعة حسن سير وانتظام اللجان، والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.وقرر وكيل الوزارة، خلال الجولة استبعاد رئيس لجنة مدرسة محمد سالم سالم بغرب الفيوم، لتقاعسه في أداء العمل، كما قرر تصعيد المراقب الأول للعمل بمهام رئيس اللجنة.وشدد على المراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.