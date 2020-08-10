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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الدفاع اللبنانية: نتمنى تشكيل حكومة جديدة لمصلحة البلاد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:28 م
زينة عكر، نائب رئيس
زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء
رباب الأهواني
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قالت زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع اللبناني، إننا نصر على محاسبة المسئولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وأشارت وزيرة الدفاع اللبناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين: نتمنى تشكيل حكومة لبنانية جديدة لمصلحة لبنان، لافتة إلى أنه بحسب القانون، فمن المفترض أن تعقد مشاورات لدى رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة.

ومن ناحية أخرى، أشارت وزيرة الدفاع اللبنانية إلى أن السيدات أكثر قوة من الرجال في مجال الإدارة، معقبة: "نتمنى أن يكون أكثر من وزيرة دفاع بالعالم العربي".

وقدم حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التى تلته، حيث قدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية.

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