رئيس الوزراء التونسي: سنشكل حكومة كفاءات دون مشاركة حزبية

قال هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي المكلف، إنه سيشكل حكومة كفاءات دون مشاركة أحزاب سياسية، مشيرًا إلى أن الاختلاف بين الأطراف السياسية كبير إلى درجة لا تسمح بتكوين حكومة تجمع الأحزاب.وأضاف المشيشي، في كلمة له مساء اليوم: "درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين تحول دون وجود صيغة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار".من جانبه، أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، أن حركة النهضة ترفض قرار تكوين حكومة من كفاءات مستقلة.