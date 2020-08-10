سكرتير مساعد سوهاج يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم، 6 مدارس تضم 9 لجان فرعية، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقي، بشأن الوقوف على جاهزية المقار الانتخابية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها غدا وبعد غد.وبدأ «القاضي» جولته بتفقد مدرسة سوهاج الثانوية بنات، وتضم لجنتين الأولى رقم 29 وتضم عدد 4493 ناخبا، والثانية رقم 30 وتضم عدد 4304 ناخبين، ثم تفقد مدرسة ناصر الإعدادية بنات وبها لجنتان، الأولى رقم 38 وتضم عدد 4000 ناخب، ولجنة رقم 39 وتضم 3840 ناخبة، كما تفقد معهد فتيات سوهاج الأزهري، وبه لجنة رقم 31 وتضم عدد 5295 ناخبا «ذكور وإناث».وتفقد السكرتير العام المساعد كذلك مدرسة باحثة البادية الإبتدائية بمدينة سوهاج، وبها لجنة رقم 24 بإجمالي عدد ناخبين 6449 ناخبا «ذكور وإناث»، وتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وتضم عدد 2525 ناخبا «ذكور وإناث» ومدرسة سوهاج الثانوية العسكرية وبها لجنتين، الأولى رقم 21 وتضم 3852 ناخبا، ولجنة 22 وتضم 3741 ناخبة.واطمأن السكرتير المساعد على جاهزية تلك المدارس من حيث توافر كشوف الناخبين، وتوفير الإضاءة اللازمة داخل اللجان وأمام المدارس، واتباع الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، ومستوى النظافة بها.